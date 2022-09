Apple Watch, in arrivo domani una versione ultra-economica? Costerà meno dell'SE

Mentre appare certo che Apple Watch Pro costerà fino a 1000 Dollari, a causa delle dimensioni più ampie della cassa e dei materiali utilizzati, il New York Times afferma che a sorpresa nella giornata di domani il colosso di Cupertino potrebbe svelare un nuovo modello di Apple Watch ultra-economico.

Nel rapporto si legge addirittura che potrebbe costare meno di Apple Watch SE. La motivazione puramente commerciale di tale scelta è legata al fatto che Apple vuole “competere in maniera più aggressiva con i produttori di smartwatch per i più giovani”. Questa affermazione si lega ad un recente studio che ha mostrato come sempre più genitori stiano comprando smartband e smartwatch ai propri figli come “alternativa agli smartphone”.

Il Times cita due persone che hanno familiarità con i piani di Apple, le quali avrebbero confermato il reveal già domani nel corso dell’evento Far Out autunnale. “Il modello sarà introdotto insieme ad altre nuove versioni dell’orologio, incluso un dispositivo indossabile di fascia alta per atleti seri che andrà a competere con i fitness tracker di Garmin”, afferma il rapporto.

Nessuna informazione sulla scheda tecnica ed i prezzi di questo nuovo Apple Watch.

Secondo le indiscrezioni trapelate in passato, Apple Watch Series 8 sarà quasi uguale alla Series 7.