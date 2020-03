Apple Watch: in arrivo il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue?

Apple non ha mai nascosto le proprie intenzioni di continuare a migliorare il comparto della salute dei propri smartwatch. Secondo quanto scovato da 9to5Mac, con la prossima generazione di Apple Watch potrebbe debuttare il monitoraggio dei livelli d'ossigeno nel sangue.

La popolare testata ha scoperto la funzionalità in alcuni frammenti di codice di iOS 14. A quanto pare l'orologio non solo sarà in grado di rilevare il livello d'ossigenazione del sangue, ma potrebbe anche inviare degli alert quando è basso, in maniera analoga a quanto avviene con il battito cardiaco.

Al momento non è chiaro se questa feature sarà implementata attraverso un aggiornamento software o meno, ma ci viene da ipotizzare un debutto in concomitanza con Apple Watch 6 che dovrebbe essere presentato nel corso del prossimo autunno.

Resta da capire anche come funzionerà il sistema d'alert e come sarà tarato. I medici solitamente esprimono preoccupazioni ai pazienti quando il livello scende sotto la soglia tra l'80 ed 88 percento. Tale misurazione però può essere particolarmente utile in varie circostanze, ad esempio nelle persone affette da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) che ogni anno uccide oltre 3 milioni di persone in tutto il mondo.

Anche altre società hanno incluso funzioni di questo tipo nei propri orologi: ad esempio Fitbit ha integrato la lettura nel 2017. Apple evidentemente vuole ampliare le funzioni relative alla salute dopo aver integrato il sistema di rilevazione della fibrillazione atriale in Apple Watch.