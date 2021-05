Apple Watch: in arrivo nuovi sensori per la salute. Misurerà anche il diabete?

Con il nuovo Apple Watch Series 6 il colosso di Cupertino ha introdotto il monitoraggio della saturazione nel sangue ma a quanto pare anche per il futuro ha intenzione di puntare sulle feature collegate alla salute. Un nuovo rapporto emerso in rete fa il punto su cosa dovrebbero aspettarsi gli utenti in Apple Watch Series 8, che arriverà nel 2022.

James Titcomb del Daily Telegraph osserva che Apple sarebbe entrata nella rosa dei clienti della startup Rockley Photonics, e dal 2022 integrerà i propri sensori nei dispositivi indossabili.

Nello specifico, Apple Watch Series 8 potrebbe includere nuovi chip in grado di monitorare la pressione sanguigna, ma anche i livelli di glucosio nel sangue e di alcol.

Se sul mercato sono già disponibili vari smartwatch in grado di effettuare il monitoraggio dei livelli di pressione, la possibilità di misurare il glucosio potrebbe essere vista come il Santo Graal del settore, ma le incognite restano ancora tante dal momento che già in passato Apple aveva discusso dell'eventualità. Resta da capire che tipo di sensori fornirà Rockley Photonics e, soprattutto, l'approccio che adotterà Apple.

L'amministratore delegato di Rockley Photonics in un documento depositato alla SEC americana in vista della quotazione in borsa ha rivelato che la maggior parte delle entrate della compagnia provengono da Apple, con la quale ha un contratto di fornitura e sviluppo ancora in corso. Il CEO ha affermato che la tecnologia progettata dai propri ingegneri sarà presente nei prodotti di consumo nel 2022, ma non ha fatto menzione di Apple Watch.