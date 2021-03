Apple Watch: in arrivo una versione 'rugged' per atleti ed escursionisti?

A quanto pare, Apple sta valutando di estendere la gamma di modelli di Apple Watch con una nuova variante rugged per atleti ed escursionisti. La notizia è stata riportata da Bloomberg, secondo cui la novità di questo modello sarà rappresentata da una cassa robusta in grado di resistere agli urti.

Sarebbe inoltre prevista anche la presenza di una sorta di protezione, in stile Casio G-Shock.

I modelli di Apple Watch attualmente presenti sul mercato sono caratterizzati da cornici in alluminio, acciaio o titanio a seconda della variante scelta.

Apple, per lanciare un modello rugged di Apple Watch, dovrebbe rinunciare a qualcosa in termini di design, a favore di una maggiore resistenza.

L'agenzia di stampa riferisce che internamente il progetto sarebbe noto come "Explorer Edition", proprio perchè si rivolgerà ad una nuova fascia di clienti che evidentemente potrebbero non aver scelto Apple Watch a causa della poca resistenza alle situazioni estreme.

Il lancio potrebbe avvenire già entro la fine dell'anno, ma chiaramente non sono emerse informazioni sul possibile prezzo. Secondo alcune informazioni trapelate in passato, Apple Watch 7 potrebbe monitorare anche il diabete e dovrebbe anche includere un nuovo motore di vibrazione che renderà più facilmente riconoscibili le diverse notifiche. Ovviamente vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.