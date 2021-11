Il 'primo Apple Watch' è all'asta, ma non è marchiato Mela e risale al 1988!

Mentre il pubblico si concentra sulla gamma di smartwatch Apple Watch Series 7 presentata a settembre, in rete appare una misteriosa asta di quello che viene definito come il “leggendario primo Apple Watch” risalente al 1988. Non è propriamente marchiato Mela, dunque di quale dispositivo si parla?

Recandosi sulla pagina del rivenditore di fumetti Comic Connect, organizzatore della detta asta, ci troviamo dinanzi al Seiko WristMac in condizioni eccellenti: si tratta, come da descrizione del prodotto, di un orologio estremamente raro rilasciato nel 1988 da Seiko/Ex Machina, ricco di funzionalità programmabili tramite computer Macintosh.

Riprendendo direttamente ciò che viene scritto dai gestori dell’asta, “Il Wrist Mac può memorizzare numeri di telefono, impostare sveglie sia per uso singolo che per usi ricorrenti giornalieri e settimanali e prendere appunti, i quali possono essere esportati su un disco come file di testo. È stato un precursore del Macintosh Portable del 1989, il primo Macintosh alimentato a batteria, il primo computer portatile Apple e uno dei primi laptop moderni. […] Il Wrist Mac, un dispositivo stranamente simile all’Apple Watch, è stato lanciato oltre 25 anni prima [dell'Apple Watch]”.

C’è anche un aneddoto storico strepitoso riguardo il prodotto, secondo cui gli astronauti a bordo dell'Atlantis Space Shuttle inviarono la prima e-mail dallo spazio il 28 agosto 1991 proprio servendosi di orologi Seiko WristMac, software Macintosh Portable e Apple Link a bordo dello shuttle.

Il modello sarà venduto all’asta a partire da oggi, 22 novembre 2021, nella variante nera con scatola originale, carta di registrazione, manuale, floppy disk contenente il software e il resto del packaging. Tra l’altro, la scatola di Seiko WristMac risulta ancora sigillata. Insomma, un prodotto veramente imperdibile per i collezionisti.

