Apple Watch Series 7: lo schermo più grande apre le porte alla tastiera completa!

Il Keynote del 14 settembre di Apple è stato colmo di annunci: tra questi vi è stata la presentazione del nuovo Apple Watch Series 7. Grazie alle dichiarazioni rilasciate a margine del keynote e dalla scheda tecnica del prodotto, sono emerse nuove informazioni relative agli smartwatch Apple.

In particolare, il display di Apple Watch Series 7 sarà disponibile con schermi da 41mm o da 45mm, maggiori delle rispettive configurazioni della Serie 6, limitate a 40mm e 44mm. L'ingrandimento dello schermo ha permesso ad Apple di operare un radicale redesign dell'interfaccia grafica, che verrà reso disponibile con il prossimo update di WatchOS.

Grazie alla revisione dell'interfaccia ed allo schermo più grande, finalmente Apple Watch Series 7 avrà una tastiera completa sulla falsariga di quella di un iPhone, con la possibilità per gli utenti di scrivere esattamente come farebbero sul proprio telefono. Inoltre, la tastiera implementerà degli algoritmi di machine learning per prevedere le parole inserite dall'utente ed evitare errori, che sarebbero altrimenti più comuni viste le dimensioni comunque piuttosto ridotte dello schermo.

Vi ricordiamo che Apple Watch Series 7 sarà disponibile nel corso dell'autunno, anche se Apple non ha rilasciato una data di uscita certa per via della carenza di semiconduttori per l'industria elettronica. Inoltre, il nuovo Apple Watch sarà dotato di ricarica rapida tramite un apposito caricatore, che però andrà comprato a parte.