Apple Watch e battito cardiaco: Apple denunciata per presunto furto della tecnologia

Il monitoraggio dei battiti cardiaci di Apple Watch è al centro di una nuova battaglia legale. Masimo Corp, un'azienda sanitaria che ha sviluppato una tecnologia in grado di monitorare le pulsazioni, ha infatti intentato causa contro Apple accusandola di avendo rubato alcuni segreti commerciali.

Nella causa, intentata nella giornata di ieri, i legali della società sostengono che il produttore dell'iPhone abbia utilizzato le proprie tecnologie nel sistema di misurazione della frequenza cardiaca tramite la luce.

Masimo è un vero e proprio colosso nel settore, in quanto vende apparecchiature cardiache agli ospedali, ed afferma che nel 2013 sarebbe stata contattata da Apple per una potenziale collaborazione. In un incontro, alcuni rappresentanti della Mela avrebbero chiesto informazioni sui sistemi da essi sviluppati, salvo poi assumere l'ex direttore generale, il Chief Technology Officer dell'azienda controllata Cercacor ed alcuni impiegati.

Nella documentazione i legali di Masimo e Cercacor hanno chiesto un risarcimento danni ad Apple, ma hanno anche chiesto al tribunale di aggiungere i propri ingegneri a quattro brevetti Apple. Qualora la corte dovesse accettare le richieste, Masimo ed Apple diventerebbero coproprietari di quattro brevetti di Apple Watch fondamentali.

Lo scorso Dicembre un medico di New York ha denunciato Apple per il sistema di rilevamento della fibrillazione atriale. Apple si trova quindi di fronte a due grane legali di non poco conto. Il sistema di monitoraggio dei battiti cardiaci però proprio di recente si è rivelato fondamentale nell'evitare un infarto ad un uomo in Brasile.