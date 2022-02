Apple Watch colpisce ancora: questa volta ha salvato la vita ad un ciclista

A pochi giorni dalla storia che ha visto protagonista un anziano salvato da Apple Watch, torniamo a riportare i racconti di come lo smartwatch del colosso di Cupertino sia in grado effettivamente di salvare la vita alle persone. Questa volta, il protagonista è un ciclista.

A quanto pare, un ciclista è stato coinvolto in un incidente stradale nel cuore della notte ad Hermosa Beach, nella contea di Los Angeles. Fortunatamente per lui, a chiamare i soccorsi ci ha pensato l'Apple Watch che ha immediatamente allertato il 911 dopo aver rilevato l'impatto.

Analogamente a quanto avvenuto in passato, i sensori dell'orologio hanno rilevato la caduta e dopo il countdown di 60 secondi che non ha visto alcuna risposta da parte dell'utente, è partita la chiamata al servizio di emergenza, a cui ha condiviso anche le coordinate del luogo in cui è avvenuto l'impatto con un raggio delle possibili posizioni.

La Polizia ha risposto alla chiamata e si è subito diretta sul luogo indicato, dove ha trovato il ciclista privo di sensi sulla strada e sanguinante dalla testa. Immediatamente sono arrivati anche i paramedici che hanno provveduto a trasportarlo in ospedale dov'è stato ricoverato per qualche giorno senza grosse conseguenze.

Sempre a proposito di watchOS, ricordiamo che la scorsa notte Apple ha lanciato watchOS 8.4.1.