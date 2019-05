Apple Watch 4: l'ECG salva la vita ad una donna di Arizzano

Negli ultimi tempi abbiamo più volte riportato su queste pagine le storie legate all'Apple Watch Series 4 e le vite salvate dall'ECG che di recente ha fatto il suo debutto anche in Italia, con l'ultimo aggiornamento. E proprio dall'Italia arriva una bella storia, che porta la firma dello smartwatch.

La storia è ripresa oggi anche dalla stampa generalista, che racconta la storia di Annamaria Tiozzi, una signora di 89 anni che abita ad Arizzano, sulle colone del Verbano.

L'episodio è avvenuto il giorno di Pasquetta, quando ha avuto modo di testare la funzionalità di elettrocardiogramma dell'Apple Watch 4 del figlio Antonello. La signora infatti era rimasta da sola per qualche ora a casa, ma al rientro i figli ed i componenti della sua famiglia l'hanno trovata seduta sulla sua poltrona preferita, sveglia, ma con il fiato corto e le vertigini. Dopo alcune misurazioni della pressione, non sono stati rilevati particolari motivi di allarme. Tuttavia l'apparecchio domestico utilizzato presentava delle spie legate alle pulsazioni che non erano normali, circa 35 al minuto.

A questo punto al figlio è venuta l'idea di fare alla madre l'elettrocardiogramma con l'Apple Watch: "con il rilevamento si è subito accesa una scritta che avvertiva di chiamare immediatamente i soccorsi e così abbiamo fatto, telefonando il 118", che è subito arrivato a casa con un medico. I sanitari del 118 hanno avuto modo di fare un altro elettrocardiogramma con le apparecchiature professionali che, però, non ha fatto altro che confermare quanto detto dall'Apple Watch: la donna aveva una fibrillazione che stava provocando uno scompenso cardiaco.

Immediato il trasferimento in ospedale, dove è stata stabilizzata prima di impiantarle un piccolo pacemaker. Dopo quindici giorni, Annamaria è tornata a casa.