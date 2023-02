Apple Watch con fotocamera integrata, forse ci siamo: spunta un brevetto

Il 2024 sarà l'anno degli Apple Watch, con l'uscita di Apple Watch Series X, Apple Watch Ultra 2 e Apple Watch SE 3. Secondo un brevetto comparso nelle scorse ore, però, almeno uno di questi tre orologi smart potrebbe avere una feature esclusiva molto particolare, ossia una fotocamera "a scomparsa" sotto al display.

I colleghi di Patently Apple hanno portato a galla un brevetto rilasciato ad Apple dallo USPTO (United State Patents and Trademark Office) per la realizzazione di un meccanismo che potrebbe ospitare una fotocamera per smartwatch, e che sembra essere utilizzato, nelle immagini a corredo del documento, proprio come parte integrante del corpo di uno smartwatch.

Il brevetto riguarda un particolare cinturino, che presenta una sorta di "nido" nel quale è possibile collocare il proprio Apple Watch. L'idea alla base di questo meccanismo è che, al di sotto dell'orologio, si possano "impilare" una serie di accessori esterni, come per esempio una fotocamera con la quale scattare delle fotografie durante le sessioni di allenamento, di running e di sport all'aperto.

Per fare una fotografia utilizzando questo sistema sarebbe necessario togliere l'Apple Watch dal polso, estrarre la fotocamera dal "nido" e usarla per scattare la foto desiderata. Dal brevetto, invece, non è chiaro se il meccanismo di fuoriuscita della fotocamera possa essere attivato con l'orologio al polso, rendendo molto più conveniente e rapido lo scatto.

Sfortunatamente, non è detto che il brevetto di Apple si trasformi in un device (o in un accessorio) vero e proprio: gran parte dei trademark rimangono infatti fermi allo stadio concettuale, mentre già dal 2019 Apple sonda il terreno per un Apple Watch con fotocamera integrata.



La compagnia, inoltre, ha già predisposto una serie di sistemi diversi con cui far funzionare la feature, ma sembra che nessuno si sia verificato abbastanza convincente da far procedere il colosso di Cupertino con l'inserimento di una fotocamera sui suoi orologi smart.