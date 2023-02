Apple Watch, in futuro i colori dei cinturini si cambieranno tramite app

Un nuovo brevetto depositato da Apple suggerisce che in futuro gli utenti potrebbero essere in grado di cambiare il colore del cinturino dei loro Apple Watch tramite un’applicazione. Sembra fantascienza, ma la licenza suggerisce in maniera specifica il funzionamento.

Nel brevetto infatti si parla anche della possibilità di mostrare sul cinturino “icone, forme ed elementi testuali”, oltre che di far cambiargli cambiare colore per identificare le notifiche.

Questo sistema si basa su una fascia con elementi elettrocromatici, ovvero un materiale che può cambiare colore ed opacità in risposta a piccole correnti elettriche. Come spiegato da 9to5Mac, un esempio lampante di questa tecnologia è visibile negli specchietti retrovisori con oscuramento automatico delle automobili che utilizzando un sensore di luce possono rilevare quando una vettura dietro di noi sta usando i fari alti e per evitare che ci abbagli attiva una scarica elettrica che aumenta l’opacità di una pellicola per oscurarlo.

Nel brevetto individuato da Patently Apple si parla di un cinturino con design a tre strisce, in cui il colore di ciascuna di queste può essere controllato in maniera indipendente: in questo modo gli utenti potrebbero essere in grado di combinare diversi colori e motivi.

Apple evidenzia che “gli utenti potrebbero desiderare di personalizzare i propri cinturini per esprimere varietà e stile. Ad esempio, un utente può desiderare un determinato cinturino in base all’abbigliamento o altri articoli indossati, o a seconda dell’occasione”.

A corredo del brevetto, c’è anche una grafica che mostra come potrebbe funzionare. Come sempre, non sappiamo se tale tecnologia vedrà la luce ed in che forma.

Dalle ultime indiscrezioni, Apple Watch potrebbe essere vicino ad un ban negli USA a causa di alcune licenze.