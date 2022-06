Apple Watch in futuro potrebbe scattare le foto: Apple ci sta pensando

Un nuovo brevetto scovato scovato da PatentlyApple mostra che Apple starebbe seriamente considerando la possibilità di dotare Apple Watch di una fotocamera. Non è chiaro se il progetto sia ancora in corso oppure se il colosso di Cupertino l’abbia pensionato o cestinato.

Nella licenza si descrive un orologio con una fotocamera integrata nella corona che sarebbe in grado di emettere una luce quando di scattano foto in condizioni di scarsa illuminazione. Chiaramente, un progetto di questo tipo avrebbe delle limitazioni importanti, dal momento che non sarebbe possibile integrare nella corona un sensore abbastanza grande da garantire una qualità elevata degli scatti.

Occorre però sottolineare che il brevetto è stato depositato nel 2019, quindi è probabile che Apple abbia rinunciato all’idea per le ragioni di cui abbiamo parlato poco sopra. Chiaramente, come avvenuto anche in altre circostanze, il fatto che le aziende depositino i brevetti non rappresenta una garanzia che diventino realtà. Le società sono solite registrare le licenze per ragioni legate al portfolio.

Allo stato attuale non sono emerse indicazioni sulla possibile integrazione di una fotocamera in Apple Watch 8 che potrebbe avere un design simile ad iPhone 14.

La nuova generazione di smartwatch è molto attesa e dovrebbe raggiungere i negozi il prossimo autunno. Secondo i rumor, Apple Watch Series 8 potrebbe misurare anche la febbre.