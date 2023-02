Apple Watch, grandi cambiamenti nel 2024: in arrivo i modelli Ultra 2, Series X e SE 3

Il 2024 potrebbe essere un anno davvero rivoluzionario per gli smartwatch targati Apple. Dopo avervi parlato del lancio di Apple Watch Ultra 2, che dovrebbe essere fissato proprio per il prossimo anno, scopriamo oggi che il colosso di Cupertino vorrebbe mettere in vendita anche Apple Watch Series X e Apple Watch SE 3 nel 2024.

Dopo un 2023 probabilmente ai minimi storici per gli orologi intelligenti di Cupertino, con il presunto lancio di Apple Watch Series 9 e nulla di più, il periodo tra il 2024 e il 2025 dovrebbe essere un anno (o poco più) di grandi cambiamenti per la linea smartwatch di Apple. Un leak di fine gennaio, per esempio, spiegava che proprio nel 2025 sarebbe arrivato Apple Watch X, per celebrare i dieci anni dall'uscita del primo Apple Watch.

Ora, il ricercatore di Omdia David Hsien ha pubblicato un report in cui spiega che Apple Watch X arriverà a fine 2024, probabilmente durante il keynote di settembre, insieme ad iPhone 16. La Series X rappresenterà un grande passo avanti e un importante restyling per gli Apple Watch, esattamente come iPhone X ha segnato un punto di rottura rispetto ad iPhone 8.

In particolare, Apple Watch X avrà schermi da 1,98" e da 2,04", rispettivamente il 5% e il 10% più grandi di quelli degli Apple Watch Series 8 con cassa da 41 mm e da 45 mm. In realtà, lo schermo davvero a disposizione dell'utente sarà leggermente inferiore alle dimensioni teoriche di quest'ultimo, dal momento che Apple Watch X avrà dei bordi leggermente incurvati.

Accanto ad Apple Watch X, nel 2024 arriverà anche Apple Watch SE 3. Si tratterà della nuova proposta a basso prezzo di Cupertino nel settore smartwatch: l'orologio sarà disponibile con cassa da 41 e da 45 millimetri, ovvero nelle stesse dimensioni di Apple Watch Series 8. Ciò significa che esso sarà appena più grande dell'Apple Watch SE 2 dello scorso anno.

Infine, a concludere la lineup 2024 di Apple nel settore smartwatch avremo anche Apple Watch Ultra 2: su quest'ultimo, Hsien concorda con altre voci autorevoli del settore, come quelle di Jeff Pu e Ross Young, stabilendo che Apple Watch Ultra 2 avrà un display rettangolare, con un display da 2,13" contro gli 1,99" di quello dell'Apple Watch Ultra di attuale generazione.