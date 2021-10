Apple Watch SE ed iPhone 12 Mini in sconto da Amazon: minimo storico per Halloween

Continuano anche in giornata odierna gli sconti di Amazon. Quando mancano ormai poche ore ad Halloween, il colosso di Seattle propone due sconti "da paura", su altrettanti prodotti Apple. Ad essere interessati sono gli Apple Watch SE ed iPhone 12 mini, che raggiungono il minimo storico.

Di seguito le due promozioni:

2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 40 mm in alluminio color argento con Cinturino Sport blu abisso - Regular: 290 Euro (309 Euro)

Cassa 40 mm in alluminio color argento con Cinturino Sport blu abisso - Regular: 290 Euro (309 Euro) Apple iPhone 12 mini (128GB) - (PRODUCT) RED: 699 Euro (769 Euro)

Su entrambi viene proposta la consegna senza costi aggiuntivi entro martedì 2 Novembre 2021, oltre che la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 58 Euro al mese per Apple Watch SE e 139,80 Euro al mese per iPhone 12 Mini.

E' chiaramente possibile aggiungere la garanzia aggiuntiva AppleCare+ direttamente attraverso la scheda prodotto: per iPhone 12 Mini la copertura per due anni ha un costo di 169 Euro, mentre per Apple Watch SE 2021 è di 65 Euro.

Possibile anche aggiungere accessori opzionali come alimentatori, cover, cavi magnetici e simili. Viene anche data la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche di Amazon.

Nessuna informazione sulla scadenza dell'offerta e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.