Apple Watch con Lisa Simpson trapela online: il prototipo è funzionante

Prima del rilascio di un prodotto tecnologico, ci sono molte fasi di test. Queste ultime hanno lo scopo di portare un dispositivo finito sul mercato, ma è anche in questi momenti che i creativi del mondo tech si "lasciano un po' andare" e creano design strampalati. Una conferma arriva direttamente da Apple.

Infatti, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e come mostrato da Apple Demo su Twitter, sono state pubblicate online delle immagini che sembrano ritrarre un prototipo di Apple Watch realizzato solamente per la prima fase di test, come si può evincere dalla presenza di una build preliminare di watchOS e dalle app dedicate agli sviluppatori. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: il prototipo è funzionante.

Dando uno sguardo alle foto divulgate online, che potete trovare in calce alla notizia, non possiamo fare a meno di notare la presenza di un'app che utilizza l'icona di Lisa Simpson, nonché di una schermata "Lisa Tester". Lisa è un nome che ritorna spesso nella storia di Apple e la sua presenza in questo prototipo sembra fare riferimento allo storico personal computer datato 1983, nonché alla figlia di Steve Jobs.

In ogni caso, è interessante notare quante informazioni si possono estrapolare da questi "reperti storici". Non è la prima volta che vengono diffuse online immagini di prototipi legati ad Apple. Infatti, già qualche mese fa erano emerse delle foto di un dispositivo molto simile. La fonte è la stessa, ma non è chiaro se si tratti del medesimo prodotto.