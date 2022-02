Apple Watch SE in offerta su Amazon fino al 28 febbraio al prezzo più basso di sempre

Amazon questo weekend ha deciso di lanciare una serie di offerte sull’Apple Watch SE 2021 nelle sue varie versioni, anche con rete cellulare e cassa da 44 millimetri. Assieme agli sconti su iPhone 13 e iPhone 12 Mini, dunque, ecco quali smartwatch della Mela sono disponibili in promozione dal colosso dell’e-commerce.

Sconti Amazon su Apple Watch SE

2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 40 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular: 269 Euro

2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 44 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular: 299 Euro

2021 Apple Watch SE (GPS + Cellular) Cassa 40 mm in alluminio color argento con Sport Loop blu abisso/verde muschio: 319 Euro

2021 Apple Watch SE (GPS + Cellular) Cassa 44 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular: 349 Euro

Si tratta di offerte proposte da Amazon stessa che si occupa, pertanto, di vendita e spedizione con consegna anche in un giorno soltanto per i clienti Prime. Il pagamento potrà essere effettuato a rate con piano Cofidis o mensilità proposte dalla stessa azienda statunitense. Le colorazioni disponibili sono molteplici e sono tutte selezionabili tramite la pagina dedicata, ma non si assicura la validità della promozione per ognuna di esse. Si ricorda, infine, che le promozioni saranno valide fino al 28 febbraio 2022.

