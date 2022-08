Apple Watch in offerta su Amazon: da modello SE all'ultima Serie 7

Oltre agli smartphone OPPO a prezzi ottimi su Amazon, in questo periodo sul portale nato grazie a Jeff Bezos è possibile trovare una moltitudine di dispositivi wearable in offerta. Di seguito, per gli amanti della Mela, proporremo alcuni Apple Watch in promozione.

Ecco a voi i principali smartwatch Apple disponibili in sconto su Amazon in queste calde giornate di agosto 2022:

2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 40 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular: 269 Euro

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in acciaio inossidabile color grafite con Loop Cassa in maglia milanese color grafite: 560,37 Euro

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular: 389 Euro

Queste promozioni non portano alcun modello proposto al prezzo più basso di sempre, ma si tratta comunque di cali di prezzo che potrebbero interessare coloro che desiderano da tempo di acquistare un Apple Watch da associare al proprio iPhone. Tra l’altro, a quest’ultimo proposito, sempre su Amazon potete trovare offerte interessanti sulla gamma iPhone 13.

A occuparsi di vendita e spedizione per gli Apple Watch citati è sempre Amazon, che propone la consegna senza costi aggiuntivi anche in un giorno ai clienti abbonati a Prime. Il pagamento potrà essere completato in unica soluzione o, altrimenti, a rate secondo piano Cofidis o Amazon, in quest’ultimo caso con zero interessi.

