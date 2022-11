Apple Watch permette di identificare un raro disturbo cardiaco: lo studio

Torniamo a parlare dell'utilizzo medico degli Apple Watch, perché oggi una ricerca clinica sembra dimostrare che gli smartwatch di Cupertino siano in grado di aiutare a diagnosticare una grave patologia cardiaca che potrebbe avere enormi ripercussioni sulla salute di chi ne soffre.

Il portale MyHealthyApple ha infatti spiegato che uno studio medico della Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota, ha scoperto che la funzione ECG degli Apple Watch più recenti permette identificare le disfunzioni del ventricolo sinistro del cuore, indicandole come delle "anormalità" nell'attività cardiaca a regimi normali.

Spesso, ai problemi del ventricolo sinistro, che passano perlopiù inosservati nei pazienti non sottoposti a costanti screening di controllo, fa seguito uno scompenso cardiaco congestizio, che può causare a sua volta una lunga serie di problemi al cuore. Lo studio spiega infatti che "il ventricolo sinistro è responsabile principalmente del pompaggio del sangue negli organi vitali. Per questo, è importante diagnosticare ogni problema che lo riguarda appena possibile".

Le disfunzioni ventricolari - spiega la Mayo Clinic - non vengono quasi mai diagnosticate prima che sia troppo tardi: per questo, la capacità degli Apple Watch di identificarle in maniera passiva potrebbe rappresentare un importantissimo cambiamento nel trattamento della condizione. Sfortunatamente, per il momento Apple non integra algoritmi in grado di analizzare l'ECG degli utenti Apple Watch per identificare il disturbo cardiaco, ma i sensori del suo smartwatch sono perfetti per la raccolta dei dati a riguardo.

Lo studio della Mayo Clinic, comunque, ha riguardato 2.454 pazienti dagli Stati Uniti e da altre 11 nazioni: i partecipanti hanno inviato i dati di ben 125.000 scansioni ECG del proprio Apple Watch all'istituto sanitario, i cui ricercatori hanno poi realizzato un algoritmo che, tramite l'IA, permette di isolare e identificare i disturbi ventricolari con una precisione del 95%.