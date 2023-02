Apple Watch più vicino ad un possibile ban negli USA: Biden non annulla la sentenza

Il divieto d’importazione di Apple Watch negli USA è più vicino. Nella giornata di ieri, l’amministrazione Biden ha confermato la decisione della Commissione per il Commercio Internazionale degli Stati Uniti secondo cui lo smartwatch avrebbe violato alcuni brevetti sul monitoraggio della salute di AliveCor.

La comunicazione è arrivata dallo stesso produttore di dispositivi medici, che ha dichiarato di essere stata informata della decisione dell’amministrazione di non revocare la sentenza di dicembre dell’ITC secondo cui Apple Watch avrebbe violato i suoi brevetti sulla funzionalità ECG.

Sebbene tale decisione possa portare al ban di Apple Watch negli USA, l’Ufficio Brevetti e Marchi degli USA ha anche invalidato i brevetti di AliveCor, che ha già annunciato ricorso. Dal suo canto il colosso di Cupertino lo scorso dicembre ha fatto leva proprio sull’invalidazione delle licenze di AliveCor ed i suoi legali avevano spiegato di essere intenzionati a far valere le loro ragioni dinanzi alla Corte Federale.

La decisione del Governo Federale è stata accolta positivamente da AliveCor, che ha applaudito “il presidente Biden per aver confermato la sentenza dell’ITC e ritenuto Apple responsabile per aver violato i brevetti che sono alla base della nostra tecnologia ECG leader del settore”.

Non si tratta dell’unica azione legale contro cui sta facendo i conti Apple per il suo smartwatch: la Mela ha anche una causa in corso contro Masimo per alcune licenze sulla misurazione della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue.