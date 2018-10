Apple Watch potrebbe risolvere la dipendenza da iPhone

La dipendenza da smartphone sta sempre più dilagando nella nostra società: molte persone non riescono a staccarsi dai propri telefoni, e questo si aggrava quando i proprietari di questi dispositivi svolgono lavori che necessitano di connessione costante (per mandare mail, gestire appuntamenti, ecc.).

Apple si era già mossa con il suo iOS 12, che permette di tracciare e regolare l'utilizzo del proprio smartphone, ma forse la soluzione ora potrebbe trovarsi a portata di mano. L'Apple Watch 4 con LTE permette di rimanere connessi senza dover utilizzare il proprio iPhone: questo apre a soluzioni tali che staccano gli occhi delle persone dai propri dispositivi, lasciando però un piccolo collegamento utile per non perdersi importanti messaggi o email di lavoro.

Questa possibilità apre un ampio spettro di attività che le persone possono svolgere non mettendo in secondo piano la propria professione, come dell'allenamento fisico, delle attività ricreative o semplicemente dei momenti di relax senza l'incombenza di controllare lo schermo del proprio telefono. Nonostante questa soluzione non risolva completamente il problema, di certo togliere dalla vita di tutti i giorni dei gesti di routine sostituendoli con altri crea una rottura tale da permettere alle persone di non sentire la necessità costante di prendere il proprio telefono tra le mani.