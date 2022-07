Apple Watch Pro avrà un display più grande del 7%, Gurman: 'sarà una rivoluzione'

Nuovo inizio di settimana, e nuovo appuntamento con la newsletter di Mark Gurman di Bloomberg. Questa volta il popolare giornalista e leaker del mondo Apple si è soffermato su Apple Watch Pro, che dovrebbe rappresentare la prima vera riprogettazione degli smartwatch di casa Apple da Series 4.

Il dispositivo indossabile, nella fattispecie, dovrebbe essere caratterizzato da una scocca in titanio, ma senza bordi piatti come a lungo preannunciato.

Nella newsletter Power On, infatti, Gurman afferma che il modello di fascia alta di Apple Watch nel 2022 sarà più grande di quelli attuali, tanto che “potrebbe piacere solo ad un sottoinsieme di clienti”, e dovrebbe essere caratterizzato da un display più grande del 7% rispetto alle versioni attualmente disponibili sul mercato.

Tante novità in arrivo anche a livello di design, al punto che si parla della “prima vera riprogettazione dal 2018”. Sia chiaro, il form factor non cambierà e saremo comunque di fronte ad uno smartwatch rettangolare e non dovrebbero farsi spazio i tanto chiacchierati bordi piatti che ormai Apple ha portato su tutti i suoi dispositivi. Gurman spiega che il nuovo design rappresenterà “un’evoluzione dell’attuale forma”, con una scocca “più durevole in titanio che lo renderanno maggiormente robusto”. A ciò si aggiungerà anche una batteria più durevole con autonomia di più giorni con una singola ricarica. Conferme anche per la modalità risparmio energia di Apple Watch.

A livello di sensori, Apple Watch Series 8 dovrebbe essere in grado di misurare la temperatura, mentre per la pressione corporea bisognerà aspettare il 2025, e per la glicemia “la fine del decennio”.