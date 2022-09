Apple Watch Pro costerà fino a 1000 Dollari, ma 'non piacerà a tutti'

Non ci sono solo gli ultimi rumor sulla gamma iPhone 14 in giornata odierna. Quando mancano sempre meno ore all’evento di presentazione Apple, in programma il prossimo 7 Settembre, un nuovo roundup di voci si sofferma anche sull’atteso Apple Watch Pro.

Il nuovo modello di smartwatch, che darà il via ad una linea premium di orologi a marchio Apple, infatti, dovrebbe essere disponibile in un unico taglio per la cassa e rappresenterà la grande novità del comparto indossabile.

Ad esserne convinto è Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui Apple Watch Pro sarà caratterizzato dalle modifiche a livello di design: non sono previsti nuovi sensori o aggiornamenti significativi all’SoC, che dovrebbe essere lo stesso di Apple Watch Series 7.

Tuttavia, l’utilizzo di materiali premium e la cassa più grande spingerà i prezzi verso l’alto ed infatti si parla di una forbice tra 900 e 1000 Dollari, che varierà a seconda della versione acquistata. Nel rapporto Gurman osserva che “gli orologi di fascia alta di Garmin costano tra $ 1.000 e $ 1.500”, il che dà bene l'idea al mercato a cui si rivolgerà.

Interessante anche un altro stralcio del rapporto: Gurman infatti osserva che “Apple Watch Pro sarà abbastanza grande e probabilmente non piacerà a tutti i consumatori, poiché sarà più grande della maggior parte dei polsi”. Confermata la mancata compatibilità dei vecchi cinturini con Apple Watch Pro.