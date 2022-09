Apple Watch Pro sarà enorme rispetto a Serie 8: le foto mostrano le dimensioni della cassa

E’ ancora Apple Watch Pro il protagonista dei rumor sul keynote Apple di domani 7 Settembre. Lo smartwatch, che secondo quanto riferito si focalizzerà sugli sport estremi, si prospetta essere davvero enorme rispetto al “fratello minore” Apple Watch Series 8.

Lo schermo da 1,99 pollici infatti lo renderà l’indossabile più grande della lineup Apple, e per farci un’idea sulle reali dimensioni sono arrivate delle fotografie della cassa che la mettono a confronto con quelle da 45 e 41mm di Apple Watch Series 8.

Come si può vedere nell’immagine che trovate in calce, pubblicata da Sonny Dickson, le differenze saranno davvero importanti: la cassa dell’Apple Watch Pro sarà grande 49mm, cinque in più rispetto al modello top di Series 8 ed addirittura 8mm in più rispetto alla variante da 41mm.

Chiaramente, la cassa più grande dovrebbe coincidere anche con una batteria in grado di garantire maggiore autonomia, una maggiore resistenza agli urti ed un pulsante programmabile sul lato sinistro. Alcuni rumor emersi nelle passate ore riferivano che Apple Watch Pro potrebbe costare fino a 1000 Dollari, un prezzo che probabilmente allontanerà molti ma che attirerà anche coloro che sono alla ricerca di un’alternativa ai Garmin.

Sempre nella giornata di domani, Apple potrebbe presentare anche una versione ultra economica di Apple Watch, su cui però non sono arrivate conferme.