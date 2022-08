Apple Watch Pro sarà la 'one more thing' di settembre? Il clamoroso rumor

Nonostante i continui capovolgimenti di fronte, i rumor delle ultime settimane su un display più grande per Apple Watch Pro hanno rimesso in discussione l'eventualità di un modello di questo tipo.

A parlarne, di nuovo, è stato Macotakara, che spiega come il modello possa essere tutto sommato ancora in lizza per un posto come "one more thing" per il keynote di settembre 2022.

Un'idea non tanto azzardata, in fin dei conti, dedicata tradizionalmente a prodotti particolarmente significativi, come iPhone X e il primo Apple Watch. Con questo modello flagship, Apple dovrebbe puntare a un'esperienza migliorata sotto molti punti di vista, a partire dal già menzionato schermo piatto più grande, con una diagonale che dovrebbe essere di 1,99 pollici, per una cassa di 47 mm invece dei 45 di Apple Watch Series 7.

Non si parla di possibili margini di scelta, per un modello unico a livello dimensionale, un design più spigoloso ma che richiami in parte anche il resto della gamma.

Nel frattempo, ricordiamo che tra i grandi assenti dell'evento settembrino di Apple dovrebbero esserci gli iPad, con iPadOS 16 in ritardo rispetto a iOS 16 per via della significativa mole di novità che porterà in dote, tra cui il rivoluzionario Stage Manager che assottiglia ancora di più la user experience tra i tablet della mela e i sistemi desktop.