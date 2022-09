Apple Watch Pro è sempre più vicino: in rete alcuni nuovi render

Nella giornata di ieri sul web alcuni leaker avevano mostrato le dimensioni della cassa di Apple Watch Pro, che sarà significativamente più grande rispetto a quella di Apple Watch e con l’aggiunta di un secondo pulsante laterale che potrà essere programmato. Oggi emergono in rete alcuni nuovi render.

A realizzarli è stato il concept designer Ian Zelbo, in collaborazione con Parker Ortolani. Le immagini, che trovate nella gallery presente in calce, sono basate sui render CAD dell’Apple Watch Pro che erano stati pubblicati in rete qualche giorno fa.

Come si può vedere, il design dello smartwatch risulta differente rispetto a quello dei modelli tradizionali: la cassa infatti dovrebbe essere più robusta in quanto si rivolgerà agli amanti degli sport estremi. Secondo molti, Apple Watch Pro rappresenterà la prima riprogettazione significativa dall’Apple Watch Series 4, con una cassa meno curva ed uno schermo completamente piatto. A cambiare però dovrebbe essere anche il posizionamento della digital crown, integrata in un apposito stampo che sporge verso l’esterno. Sul bordo sinistro, invece, Apple Watch Pro dovrebbe presentare un nuovo pulsante fisico personalizzabile e programmabile a piacimento dell’utente.

A livello software, gli ultimi rumor parlano di quadranti ad hoc per Apple Watch Pro, oltre che una serie di cinturini dedicati.