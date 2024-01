Apple Watch senza pulsossimetro, via alla vendita negli USA: scongiurato il ban

Dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa che volevano Apple pronta a rimuovere il pulsossimetro da Apple Watch, arriva la conferma ufficiale. A partire da oggi, 18 Gennaio 2024, il colosso di Cupertino venderà negli USA Apple Watch Series 9 ed Apple Watch Ultra 2 in versione prive di sensore in grado di rilevare l’ossigenazione del sangue.

Apple, nel comunicare che gli indossabili potranno essere acquistati dalla giornata odierna nei punti vendita fisici e sullo store online, spiega che “non ci sarà alcun impatto su tali dispositivi”.

Il portavoce di Apple, Nikki Rothberg, in una dichiarazione rilasciata ha spiegato comunque che Apple è ancora in attesa della sentenza definitiva da parte della Corte d’Appello Federale degli USA che secondo i suoi avvocati dovrebbe annullare la precedente sentenza. “In attesa dell’appello, Apple sta adottando misure per conformarsi alla sentenza garantendo al contempo ai clienti l’accesso ad Apple Watch. Questi passaggi includono l'introduzione di una versione di Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 negli Stati Uniti senza la funzionalità Blood Oxygen. Non vi è alcun impatto sulle unità Apple Watch acquistate in precedenza che includono la funzionalità Blood Oxygen” si legge nella dichiarazione.

Chiaramente, non sono previste nemmeno riduzioni dei prezzi o altro. Non saranno interessate invece le unità vendute negli Stati Uniti.