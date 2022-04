Apple Watch punterà su glicemia e pressione, ma Series 8 misurerà solo la febbre

Nel rapporto in cui ha fatto il punto sulle novità in arrivo su watchOS 9, Mark Gurman di Bloomberg ha anche parlato di Apple Watch Series 8, il nuovo smartwatch che Apple dovrebbe presentare in autunno insieme ai nuovi iPhone 14 e che dovrebbe portare con se diverse novità a livello di salute.

A quanto pare, Apple avrebbe ancora intenzione di aggiungere un sensore per il monitoraggio della salute corporea in Apple Watch Series 8, nonostante i problemi riscontrati con lo sviluppo di altri chip come quelli per il monitoraggo della pressione sanguigna e glicemia.

Apple starebbe lavorando su un sensore aggiornato per Apple Watch in grado di determinare se un utente ha la pressione alta, ma durante i test effettuati avrebbe riscontrato qualche problema a livello di precisione. L’azienda ha condotto dei test interni con i dipendenti, ma è improbabile che la funzione sia pronta prima del 2024, sebbene il lancio potrebbe avvenire nel 2025. L’approccio utilizzato è molto semplice: lo smartwatch non misurerà la sistolica e diastolica, ma notificherà solo l’eventuale presenza di ipertensione.

Parallelamente, Apple sta anche cercando un sistema per monitorare in maniera non invasiva la glicemia, ma anche in questo caso il lancio è lontano e non è stato posto nemmeno un obiettivo per la commercializzazione ed implementazione nello smartwatch.

Nell’immediato, come abbiamo avuto di spiegare, Apple intende lavorare su nuove funzionalità a livello software da portare nell’app Salute di iPhone: si parla di nuovi sistemi per il monitoraggo del sonno, il fitness e la gestione dei farmaci delle donne.

Insomma, per il 2022 Apple punterà su un Apple Watch in grado di misurare la temperatura corporea, che è utile anche per monitorare la fertilità, ma non è escluso che possa anche determinare se la temperatura è superiore al normale.

Nessuna informazione, invece, sull’eventuale lancio di un Apple Watch per sport estremi.