Apple Watch sta per ricevere la funzionalità per monitorare il sonno

Dopo innumerevoli rumor, sembra finalmente essere giunto il momento di vedere la funzionalità per monitorare il sonno su Apple Watch. Infatti, diverse fonti internazionali affermano che un portavoce anonimo della società di Cupertino ha confermato il prossimo arrivo di questa novità software, che potrebbe essere annunciata già tra pochi giorni.

Come riportato da 9to5Mac, la funzionalità di Apple Watch per monitorare il sonno potrebbe essere svelata ufficialmente dalla società di Cupertino durante la prossima settimana, probabilmente nel corso dell'evento di presentazione dei nuovi iPhone. Secondo alcune indiscrezioni, Apple potrebbe anche tirare fuori dal cilindro uno smartwatch rinnovato per l'occasione, staremo a vedere.

Tornando alla funzionalità per monitorare il sonno, che Apple ha ironicamente chiamato "Burrito" internamente (il vero nome è "Time in Bed tracking"), essa permetterà agli utenti di monitorare la qualità del sonno tramite frequenza cardiaca, movimento e respiro. La società di Cupertino sembra inoltre aver implementato un avviso che consiglia agli utenti di caricare anticipatamente il proprio smartwatch, in modo che il dispositivo possa funzionare correttamente durante la notte.

Non è chiaro se Apple deciderà di implementare questa funzionalità anche sui prodotti già in vendita della serie Watch. Non ci resta che attendere il 10 settembre per saperne di più. Restate sintonizzati su queste pagine!