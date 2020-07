Apple Watch, rilevata una malattia cardiaca congenita ad un 22enne attraverso l'ECG

Un utente Reddit di 22 anni ha raccontato in un lungo post la sua esperienza con Apple Watch, che è stato in grado di rilevargli una malattia cardiaca congenita senza che se ne fosse mai accorto prima. Il ragazzo ha ricevuto la notifica sull'orologio dopo aver attivato le notifiche per il ritmo cardiaco irregolare.

Dopo l'alert, ha immediatamente effettuato un ECG con l'applicazione presente sullo smartwatch che gli ha diagnosticato la fibrillazione atriale, che è stata confermata sia dalle apparecchiature mediche del pronto soccorso che dal cardiologo.

Della capacità di Apple Watch di rilevare la fibrillazione atriale abbiamo parlato su queste in un articolo dedicato, dove l'abbiamo messo alla prova con una persona che soffre di tale patologia cardiaca, che è tra le più diffuse e se non diagnosticata e trattata prontamente potrebbe provocare gravi problemi di salute. Di recente però abbiamo anche riportato la notizia di Apple Watch che ha riconosciuto una grave malattia cardiaca ad un medico, sempre attraverso l'ECG che ha diagnosticato una depressione del segmento ST, poi risolta spontaneamente. Tra le funzioni più apprezzate c'è anche il rilevamento delle cadute, che è in grado di chiamare immediatamente i servizi di emergenza, oltre che allertare i contatti scelti non appena lo smartwatch rileva una brusca caduta.