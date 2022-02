Apple Watch ha rilevato una patologia tiroidea con mesi di anticipo: la storia su TikTok

Una studentessa d'infermieristica di Sydney in un video pubblicato su TikTok ha spiegato cosa le è successo e che ruolo ha avuto Apple Watch nella diagnosi di una patologia tiroidea. Lo smartwatch di Apple, infatti, ha rilevato e registrato un peggioramento della sua salute ma sfortunatamente per lei aveva disattivato le notifiche.

L'indossabile, nello specifico, nel registro interno ha rilevato un calo di consumo di ossigeno a partire dallo scorso ottobre, quando la ragazza aveva iniziato ad accusare altri sintomi come affaticamento, irritabilità, sensibilità al calore, aumento di peso e pelle secca.

Di tali dati però se ne è accorta solo quando la sua condizione è peggiorata in maniera più importante, al punto che è stata costretta a rivolgersi ad un medico. La giovane studentessa però non aveva ricevuto le notifiche in quanto disattivate.

"Invece di aspettare che i sintomi peggiorassero davvero, sarei potuta andare dal dottore ad ottobre, quando c'è stato questo drammatico calo del consumo di ossigeno, nel giro di pochi giorni" ha spiegato. "Non fraintendetemi, l'Apple Watch non è un dispositivo medico, ma può tornare utile per spingervi ad indagare ulteriormente sui cambi di salute".

Non si tratta della prima storia di questo tipo: solo qualche settimana fa su queste pagine abbiamo riportato la storia di Apple Watch che ha salvatola vita ad un ciclista. Ad essere protagonista però è stato anche il sistema di rilevamento delle cadute di Apple Watch.