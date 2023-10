Apple Watch a rischio ban negli Stati Uniti: la Mela Morsicata è nei guai?

L'Apple Watch di Serie 9 è stato annunciato nel mese di settembre, insieme agli iPhone 15. Ora, però, la Mela Morsicata rischia di vedere le vendite dei suoi smartwatch sospese negli Stati Uniti per una presunta violazione di un brevetto. Il colosso di Cupertino è nei guai?

Come riporta Engadget, nella giornata di giovedì 26 novembre la International Trade Commission (ITC) degli Stati Uniti ha confermato un precedente verdetto di un giudice americano, quest'ultimo risalente a gennaio 2023, in cui si stabiliva che gli Apple Watch infrangono un brevetto della compagnia di tecnologia biomedica Masimo. Secondo Reuters, ora che il verdetto è stato confermato anche nel massimo grado di giudizio, Apple potrebbe dover interrompere le vendite dei suoi orologi intelligenti negli Stati Uniti.

Per la verità, la sentenza è solo l'ultimo tassello di una lunga catena iniziata nel 2021, quando Masimo ha accusato Apple di violazione di un brevetto relativo al suo sensore per il monitoraggio dell'ossigenazione sanguigna su base luminosa. La funzione è stata introdotta dalla Mela Morsicata sull'Apple Watch di Serie 6, lanciato nel 2020, ed è stata montata su tutti gli smartwatch della compagnia di Cupertino lanciati negli anni successivi, compresi i recenti Apple Watch Series 9 e Ultra 2.

Poiché la causa legale di Masimo riguardava unicamente l'Apple Watch di Serie 6 - l'unico presente sul mercato con il sensore "incriminato" al momento dell'avvio della procedura legale - solo quest'ultimo device dovrebbe direttamente essere coinvolto da un eventuale "ban" dal commercio negli USA. Tuttavia, poiché la medesima tecnologia si ritrova anche sui device successivi, nulla vieta a Masimo di citare nuovamente in causa Apple per imporre il pagamento di royalties sui nuovi Apple Watch o la loro rimozione dal commercio.

Si tratta di un'eventualità che Masimo sembra stare accarezzando da vicino, specie considerato che l'Apple Watch di Serie 6 non viene più venduto da Apple dal lontano 2021, quando è stato sostituito dall'Apple Watch di Serie 7. Il CEO di Masimo, Joe Kiani, ha spiegato in particolare che "la decisione di oggi dell'ITC trasmette un messaggio forte al mondo: neanche la compagnia più grande del pianeta si trova al di sopra della legge".

In realtà, comunque, Apple può evitare un "ban" degli Apple Watch dal mercato americano in molti modi: l'azienda potrebbe trovare un accordo per il pagamento di diritti e royalties a Masimo per l'utilizzo del suo brevetto, oppure potrebbe pubblicare un aggiornamento software di revisione del funzionamento del suo sensore per l'ossigenazione del sangue, aggirando così le tecnologie brevettate dalla compagnia rivale. Un'altra possibilità, invece, è quella di chiedere al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden il veto sulla sentenza dell'ITC, che potrà essere emesso entro i prossimi 60 giorni.

In ogni caso, Apple ha dichiarato a Reuters che "Masimo ha tentato di utilizzare l'ITC per tenere lontano dai cittadini americani un prodotto potenzialmente salvavita per milioni di consumatori, con lo scopo di spalancare le porte al suo smartwatch proprietario che copia quelli di Apple. La decisione odierna non ha un impatto immediato sulla vendita degli Apple Watch, ma crediamo comunque che dovrà essere contrastata".