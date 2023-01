Apple Watch a rischio ban negli USA: cosa sta succedendo

Un giudice americano ha stabilito che Apple ha violato uno dei brevetti del pulsossimetro di Masimo Corp, integrando in Apple Watch la pulsissometria basata sulla luce.

La palla ora passa alla Commissione per il Commercio Internazionale degli USA (USITC) che potrebbe anche decidere di imporre il divieto d’importazione.

Il tutto è nato quando Masimo, un noto produttore di dispositivi medici, ha presentato un esposto affermando che Apple avrebbe utilizzato i propri brevetti senza autorizzazione. Il colosso di Cupertino dal suo canto ha controbattuto spiegando di essere in disaccordo con quanto stabilito dal giudice ed ha chiesto una revisione della sentenza.

Alla base dello scontro c’è la funzione di Apple Watch che permette di monitorare il livello di ossigeno nel sangue, introdotta in Apple Watch Series 6 e presente anche nei modelli successivi.

Masimo dal suo canto accusa la Mela di aver utilizzato le licenze relative alla tecnologia di pulsissometria basata sulla luce senza esplicita richiesta, ed ha intrapreso per tale ragione un’azione legale conclusa con la decisione del giudice che ha dato torto alla compagnia di Tim Cook.

L’USITC ora è chiamata a prendere una decisione importante e potrebbe anche imporre il ban per i modelli di Apple Watch che sono in grado di monitorare l’ossigeno nel sangue negli USA. Il CEO di Masimo Joe Kiani ha affermato che questa decisione contribuirà a ripristinare la giustizia nel mercato ed haetichettato Apple come un’azienda che ruba innovazioni da altre società e realizza profitti.