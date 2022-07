L'Apple Watch Rugged sarà progettato per gli sport estremi: nuovi dettagli sul dispositivo

Appare ormai praticamente scontato il lancio di un Apple Watch Rugged, ovvero un modello ultra resistente agli urti che si rivolgerà ad una fascia specifica di utenti. Un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg, però, fornisce nuove informazioni sulle specifiche tecniche.

A quanto pare, si tratterà di uno smartwatch progettato per gli sport più estremi e che offrirà una maggiore durata della batteria ed una cassa anche in metallo. A livello di dimensioni, sembrano essere smentiti i rumor secondo cui Apple Watch Series 8 sarà l’Apple Watch più grande di sempre, ed a riguardo Bloomberg sostiene che il modello Rugged sfoggerà un display molto ampio: il pannello misurerà poco meno di due pollici, mentre Apple Watch Series 8 dovrebbe mantenere la diagonale da 1,9 pollici così come il nuovo Apple Watch SE.

Ciò implica che l’Apple Watch Rugged avrà circa il 7% in più di spazio sullo schermo, con una risoluzione di 410x502 pixel. Nel rapporto si legge che “Apple potrebbe utilizzare l’area dello schermo aggiuntiva per mostrare più metriche di fitness o informazioni sui quadranti contemporaneamente. L’azienda ha aggiunto diverse nuove funzionalità di fitness in watchOS 9, inclusi allenamenti multisport e un migliore monitoraggio dell’intensità durante le routine di allenamento”.

Non è chiaro quanto costerà questo nuovo modello, ma è indubbio che i prezzi dovrebbero essere più alti non solo a causa dello schermo più grande ma anche per la cassa in metallo.

Secondo alcuni rumor emersi nelle scorse ore, Apple Watch 8 misurerà anche la febbre.