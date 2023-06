Apple Watch salva la vita ad una 29enne: l'ha avvisata di un coagulo nei polmoni nel sonno

Arriva un’altra, incredibile storia riguardante le funzionalità di monitoraggio della salute di Apple Watch. Questa volta la protagonista non è una signora anziana o con alle spalle altri problemi di salute, ma una 29enne di nome Kimmie Watkins.

A quanto pare, l’Apple Watch è riuscito a scoprire un coagulo nel sangue potenzialmente fatale per la sua vita mentre dormiva, e l’ha avvertita facendola precipitare al pronto soccorso.

Intervistata da Paige Barnes del WKRC, la Wetkins ha affermato che “per molti indossare un Apple Watch potrebbe essere visto come il bisogno di rimanere troppo connessi, ma penso che in termini di salute sia molto utile e non solo in termini di connessione con le persone”.

La 29enne ha anche affermato di aver appreso di avere un disturbo della coagulazione di cui non era mai stata a conoscenza, e che Apple Watch l’ha rilevato mentre era a letto in quanto come noto lo smartwatch può misurare la frequenza cardiaca durante il giorno e riconoscere se è elevata mentre si è riposo.

Kimmie Watkins a quanto pare stava dormendo quando il suo Apple Watch ha iniziato a vibrare in quanto il sensore ha rilevato un battito cardiaco irregolare di 178 battiti al minuto. Quando si è rivolta al medico, ha scoperto che aveva un’embolia polmonare a sella, una patologia che ha un tasso di mortalità del 50% in quanto limita il flusso sanguigno attraverso entrambi i polmoni.

Anche lo scorso febbraio era arrivata un racconto simile su un Apple Watch a cui aveva salvato la vita durante il sonno.