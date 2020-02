Apple Watch salva la vita ad un adolescente: aveva rilevato 190bpm di frequenza cardiaca

Dall'Oklahoma arriva una nuova storia che ha per protagonista l'Apple Watch. Una mamma ha infatti affermato che lo smartwatch l'ha avvisata della frequenza cardiaca alta di suo figlio, mentre era a scuola. Il tredicenne infatti era seduto in classe quando l'orologio ha rilevato 190 battiti al minuto.

Liz ha raccontato la storia ad una testata locale: "Skylar era in classe nell'aprile del 2018, quando ha ricevuto una notifica dallo smartwatch relativa alla frequenza cardiaca elevata. Ho ricevuto un messaggio di testo insieme ad uno screenshot della sua frequenza, che era a 190. Il problema però era che mio figlio non stava facendo nulla ed era seduto".

Immediata la donna si è precipitata a scuola, dove ha preso Skylar per portarlo in un ospedale. Durante il viaggio la frequenza cardiaca ha raggiunto anche il picco di 202bpm, per arrivare a 280bpm in Pronto Soccorso.

I medici dopo aver fatto tutti i controlli del caso, hanno diagnosticato al ragazzo una tachicardiaca sopraventricolare, una patologia cardiaca che spinge il cuore ad accelerare il ritmo.

Skylar si è sottoposto ad un intervento di ablazione cardiaca durato sette ore e mezza, che ha portato al ripristino dei battiti.

"Se non avesse avuto l'Apple Watch, non so se lo avremmo mai saputo" afferma ora la madre, a cui fa eco il figlio che ha spinto molti suoi compagni di classe ad acquistarlo.

Ancora una volta lo smartwatch si è dimostrato centrale nel diagnosticare un'anomalia. In passato vi abbiamo anche raccontato di come Apple Watch sia in grado di rilevare la fibrillazione atriale.