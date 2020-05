Apple Watch salva un'altra vita: rilevata anomalia cardiaca che era sfuggita ai medici

Un nuovo articolo pubblicato sull'European Heart Journal riferisce che Apple Watch sarebbe stato in grado di rilevare una grave anomalia cardiaca ad una donna di 80 anni di Magonza, in Germania, che le apparecchiature professionali dell'ospedale non avevano evidenziato.

Tutto ha avuto inizio quando la donna si è presentata presso il Medical Center dell'Università di Mangonza con capogiri e dolore al petto, a cui si aggiungeva un battito cardiaco irregolare. La paziente è stata immediatamente sottoposta ad un elettrocardiogramma, che non ha rilevato alcuna anomalia, così come gli esami del sangue.

La donna però ha mostrato ai cardiologi gli ECG effettuati con l'Apple Watch che avevano rilevato segnali di marcata depressione del segmento ST, che solitamente indica una grave ischemia coronarica. I dottori dopo un'attenta analisi le hanno diagnosticato una stenosi del ramo principale ed una lesione della biforcazione che coinvolgeva l'arteria discendente anteriore sinistra. E' stato necessario in intervento di angioplastica con palloncino e l'uso di uno stent per trattare il problema, e la donna è stata dimessa due giorni in buone condizioni.

Nel rapporto i cardiologi si sono detti entusiasti per lo sviluppo di tecnologie come queste, in quanto "apre la strada a nuove possibilità diagnostiche. Nel caso dell'Apple Watch, dopo l'installazione dell'applicazione mobile, è possibile effettuare un ECG posizionando il dito sulla corona digitale. L'app effettua il monitoraggio del ritmo cardiaco per 30 secondi che viene poi memorizzato in un file PDF che può essere recuperato e stampato. Apple Watch può essere utilizzato non solo per rilevare la fibrillazione atriale o distirbui della conduzione atrioventricolare, ma anche per rilevare l'ischemia miocardica, che può tenere al riparo dall'infarto".

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple Watch 6 potrebbe includere anche il pulsossimetro.