Apple Watch salva la vita ad un uomo evitandogli l'infarto. Cook gli scrive

La storia che arriva dal Brasile è solo una delle tante che ha come protagonista un Apple Watch, che ha salvato un'altra vita grazie al suo sensore per la frequenza cardiaca e le funzionalità software. Jorge Freire, sul proprio account Instagram ha affermato senza mezzi termini che "Apple Watch mi ha salvato la vita".

Secondo quanto raccontato, è stato avvisato dal dispositivo di avere una frequenza cardiaca troppo elevata. Allertato dall'indossabile, si è immediatamente precipitato in ospedale dove i medici hanno confermato la diagnosi e gli hanno riscontrato una tachicardia che gli ha evitato l'infarto.

L'intere storia è stata raccontata sulla piattaforma di Instagram, con tanto di fotografie del device e selfie dal letto d'ospedale. Nella prima notifica inviata, il dispositivo informava Freire che "la frequenza cardiaca è superiore a 140 per più di dieci minuti". Il brasiliano raconta che "non avvertivo alcun sintomo ed avrei potuto avere questa tachicardia per ora. Ed il risultato di questo, beh, lo sapete già.. Dopo questo episodio vi consiglio vivamente di usare questo gadget. Può fare la differenza tra vita e morte".

Come avvenuto anche in passato, la storia è diventata rapidamente virale ed è finita anche alle orecchie dell'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, che gli ha inviato una mail: "Jorge, buon anno nuovo! Sono contento che tu stia bene adesso. Grazie per aver condiviso la tua storia con noi. Ci ispira a continuare ad andare avanti. Saluti, Tim" ha scritto il CEO.

Apple ha puntato molto su queste funzioni e con i nuovi Apple Watch Series 4 e 5 può rilevare anche la fibrillazione atriale. Lo scorso mese abbiamo riportato la vicenda di un uomo a cui è stata diagnosticata l'A-Fib senza che lo sapesse.