Apple Watch salva la vita ad un uomo che soffriva di fibrillazione atriale e non lo sapeva

Apple Watch e fibrillazione atriale un connubio sempre più forte e la storia che arriva dalla Florida lo dimostra ancora una volta. Roy Robinson, parlando con ABC News ha infatti raccontato di aver scoperto di soffrire di A-Fib grazie al dispositivo indossabile di Apple.

L'uomo era infatti infatti in viaggio per visitare la famiglia quando una notifica dello smartwatch l'ha avvisato di aver rilevato la grave patologia cardiaca. Gli avvisi successivamente gli sarebbero stati recapitati una volta all'ora, e lo hanno spinto a rivolgersi ad un Pronto Soccorso, dove le apparecchiature mediche professionali non hanno potuto fare altro che confermare la diagnosi di Apple Watch.

Robinson racconta di aver ricevuto varie notifiche: la prima quando aveva salito tre rampe di scale nella scuola della nipote, il che gli aveva fatto sorgere il dubbio in quando era abbastanza in forma. A convincerlo a farsi visitare però è stata quella ricevuta mentre stava sdraiato sul divano, che si è aggiunta alle altre che l'orologio aveva inviato nelle ore successive a quella iniziale.

Dopo il sesto allarme, Robinson ha condotto delle ricerche su Google per capire di cosa si trattasse, e dopo la cena del Ringraziamento si è diretto in ospedale.

"Ci siamo presentati in ospedale e quando gli ho detto che l'orologio mi aveva informato di aver riscontrato la fibrillazione atriale, mi hanno collegato all'elettrocardiogramma e trenta secondi dopo mi hanno ricoverato" racconta ad ABC News. Nei giorni successivi medici, stagisti ed altro personale hanno fatto visita a Robinson, e senza mezzi termini gli hanno detto che "l'Apple Watch ti ha salvato la vita".

Non si tratta di una prima assoluta: lo scorso Maggio un episodio simile si era verificato anche in Italia, ad Arizzano.