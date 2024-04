Apple Watch salva la vita? Un biker ne è sicuro, il racconto è incredibile

Su queste pagine abbiamo più volte parlato delle funzionalità salvavita di Apple Watch. La vicenda che ha raccontato il New York Post e di cui stiamo per parlare noi si inserisce in questo stesso contesto.

Un biker infatti sostiene che lo smartwatch di Apple gli abbia salvato la vita dopo un incidente in sella ad una City Bike. L’incidente, che ha provocato una brutta caduta e l’ha costretto a restare a casa per tre giorni con evidenti ferite al volto, è avvenuto unmese fa quando l’uomo, un agente immobiliare di nome Eric Zollinger, è finito con la sua bicicletta in una buca stradale profonda, che non ha visto in quanto piena di acqua piovana.

“In città c’è stata una forte tempesta, quindi la buca era completamente allagata. All'improvviso ho alzato lo sguardo, ed era tutto allagato e c'era traffico dietro di me, quindi ho dovuto attraversarla”, ha spiegato. Tuttavia, quando la bici ha colpito la buca, è volato giù dalla bici ed è finito sul marciapiede. "Mi alzo e la prima cosa che controllo è se i miei denti sono a posto perché qualche anno fa mi sono state applicate delle faccette. Per fortuna erano a posto”. Tuttavia, se in un primo momento non ha notato rotture o altro, quando è tornato a casa ha potuto constatare la rottura del naso e quando è andato sotto la doccia ha iniziato a sanguinare. La perdita di sangue gli ha provocato delle vertigini che l’hanno fatto sbattere contro il bordo della vasca, lasciandolo a terra priva di sensi.

È qui che è intervenuta la funzione di rilevamento delle cadute di Apple Watch, che ha allertato i servizi d’emergenza sanitaria. Quando rinsavito, ha sentito l’operatore del 991 chiedergli quale fosse la sua emergenza, e sebbene abbia annullato la chiamata, si è comunque rivolto ad un pronto soccorso dove è stato visitato. “Non so come sarebbero andate le cose per me se l'orologio non mi avesse avvisato", ha osservato.

