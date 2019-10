Un Apple Watch ha salvato una donna da uno stupratore

Nel corso del keynote di presentazione del nuovo Apple Watch 5, Tim Cook e soci si sono soffermati sulle potenzialità mediche del dispositivo, che ha salvato varie persone da infarti o con il rilevamento delle cadute. La storia che arriva da Calgary però va oltre e riguarda una donna che è stata salvata da uno stupratore grazie all'orologio.

All'orologio infatti è stato riconosciuto il merito di aver impedito lo stupro di una donna all'inizio dell'anno, in quanto è stato utilizzato per contattare le forze dell'ordine.

Il responsabile si è dichiarato colpevole in tribunale martedì scorso, ed ha dovuto rispondere all'accusa di aver tentato di aggredire sessualmente una donna, di cui non è nota l'identità.

La storia è datata 1 Aprile. Nel cuore della notte la vittima è stata svegliata dai cani che abbaiavano, che le hanno permesso di intravedere una figura che si muoveva nella propria abitazione. Secondo quanto riferito dalla CBC, la ragazza avrebbe inviato un messaggio al suo fidanzato tramite Apple Watch, il quale a sua volta ha chiamato il 911.

I Poliziotti, arrivati sul posto hanno constatato che era in atto un possibile stupro. Macindoe ha confessato di aver seguito per diverso tempo la donna, e mentre dormiva le ha anche tentato di toccare i piedi. Al risveglio è riuscito a nascondersi in cucina, armato di passamontagna, un coltello, una pinza, un preservativo ed altri oggetti che hanno lasciato poco spazio ad eventuali dubbi.

A quanto pare Macindoe aveva pianificato lo stupro da tempo e si era anche preso la briga di clonare la carta di accesso e la chiave del suo edificio.

Gli investigatori hanno trovato nell'appartamento dell'uomo altri elementi che l'hanno incastrato, tra cui tre paia di biancheria intima della ragazza, una borsa contenente i suoi capelli e la mappa dell'edificio. A cui si è aggiunto lo sfondo del PC che la ritraeva.

La notizia arriva a qualche giorno di distanza dalla storia di un ragazzo che è stato salvato dal rilevamento delle cadute di Apple Watch.