Apple Watch salvavita: ragazzo lo usa per chiamare i soccorsi dopo una caduta di 45 metri

Le storie di vite salvate dagli Apple Watch sono ormai sempre più frequenti: oggi, per esempio, ne arriva un'altra direttamente dall'India, dove un ragazzo è stato salvato da una caduta dall'altezza di 45 metri, che altrimenti gli sarebbe stata letale, proprio dal suo smartwatch.

Protagonista della storia è Smit Metha, un adolescente indiano che, durante una gita fuori porta, è caduto da un dirupo profondo 45 metri: sopravvissuto per miracolo alla caduta, Metha ha spiegato ai microfoni di Benzinga di essersi trovato impossibilitato a muoversi a causa della frattura di entrambe le caviglie e di non riuscire a trovare il suo iPhone, rimasto nello zaino di un amico. Se fosse rimasto in fondo al crepaccio senza chiamare i soccorsi, però, sarebbe sicuramente morto per mancanza di acqua o di cibo.

Per questo, il ragazzo ha utilizzato il suo Apple Watch Series 7 per allertare i soccorsi, utilizzandolo per telefonare ai suoi genitori ed ai tre amici che si trovavano con lui durante l'escursione. Alla fine, Metha è stato soccorso e salvato dagli amici, insieme ai soccorsi giunti nella zona dell'escursione, a circa 80 chilometri dalla città di Mumbai.

Dopo essersi rimesso, Metha ha scritto una mail al CEO di Apple, Tim Cook, ringraziando lui e la compagnia per le tecnologie integrate negli Apple Watch, che gli hanno salvato la vita. Incredibilmente, pochi giorni dopo è arrivata una risposta ufficiale dello stesso Cook, il quale ha ringraziato il ragazzo per aver condiviso la sua storia con la compagnia di Cupertino e con i media.