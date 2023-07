Apple Watch salvavita: runner si salva dopo una caduta grazie allo smartwatch

Continuano le storie delle vite salvate dagli Apple Watch: lo scorso mese, lo smartwatch di Cupertino si era rivelato in grado di identificare coaguli nel sangue, mentre oggi il dispositivo ha salvato un runner norvegese da una brutta caduta. La storia è stata raccontata dal corridore in persona.

Protagonista della vicenda Robert Naess, un investitore professionista di 59 anni e un runner amatoriale. L'uomo, che abita a Bergen, in Norvegia, era uscito di casa per una corsa nelle vicinanze, durante la quale però ha subito una bruttissima caduta, che lo ha immobilizzato. Nonostante la sua esperienza, in particolare, Naess sarebbe scivolato in un crepaccio durante una curva nelle prime ore del mattino di una giornata di inizio luglio.

La caduta ha causato la rottura di diverse costole e la perforazione di un polmone dell'uomo, mettendolo in una posizione in cui non riusciva nemmeno a raggiungere il suo iPhone, collocato in una tasca dei pantaloni. L'uomo, tuttavia, ha usato l'Apple Watch che aveva al polso per inserire manualmente il numero di emergenza norvegese e contattare i soccorritori tramite lo smartwatch.

Nel giro di soli 15 minuti, Naess è stato raggiunto dai soccorsi e riportato sulla strada, per poi essere trasferito all'ospedale più vicino per le cure necessarie. L'uomo, che a causa della caduta soffriva di intensi dolori in tutto il corpo, ha raccontato che il crepaccio in cui era caduto era poco distante da una strada molto trafficata: nel lasso di tempo trascorso tra la caduta e l'arrivo delle ambulanze, Naess afferma di aver sentito il suono di almeno 100 automobili passargli vicino, senza però accorgersi di ciò che gli era successo.

In altre parole, se non fosse stato per il suo Apple Watch, Naess non sarebbe stato trovato molto facilmente dai soccorritori, rischiando persino la morte a pochi chilometri da casa. Il runner ha infine espresso la sua gratitudine ad Apple e, stando a quanto riporta GizmoChina, ha rivelato che il suo orologio è stato "vitale" per salvargli la vita.