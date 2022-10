Apple Watch salvavita: negli USA ha aiutato una bambina a scoprire un raro tumore

Ormai le storie degli Apple Watch che salvano la vita a chi li indossa sono diventate estremamente comuni, soprattutto grazie alla funzione di analisi del battito cardiaco e della pressione sanguigna dello smartphone, che permette di diagnosticare con grande anticipo problemi al cuore per chi usa lo smartwatch.

Oggi, un'altra storia su questa stessa falsariga arriva da Detroit: il giornale Hour Detroit, infatti, riporta che proprio un Apple Watch avrebbe aiutato una dodicenne a scoprire e curare un tumore. Stando a quanto riporta la stampa estera, la dodicenne Imani Miles e la madre Jessica Kitchen si sarebbero rivolte ad un ospedale dopo che lo smartwatch di Cupertino avrebbe iniziato a inviare degli alert circa l'elevato battito cardiaco della giovane, del tutto anormale considerata la sua età e le sue condizioni di salute.

Secondo Kitchen, "si trattava di una cosa veramente strana, perché notifiche del genere non erano mai arrivate prima. [Lo smartwatch] continuava a inviare notifiche su notifiche". Per questo motivo, la giovane si è rivolta al pronto soccorso, dove è stato scoperto che aveva un'appendicite in corso. Durante l'operazione, però, i medici hanno scoperto che proprio nell'appendice Miles aveva sviluppato una forma di tumore "raramente vista in un bambino".

Sfortunatamente, dopo l'operazione si è scoperto che il tumore si era già esteso nel corpo della ragazza, che così ha dovuto sostenere ulteriori cure e operazioni, grazie alle quali ora sembra stare bene. La madre ha spiegato ai microfoni di Hour Detroit che, se non fosse stato per le notifiche di Apple Watch, avrebbe aspettato a lungo prima di andare in ospedale insieme alla figlia. Tale attesa, però, si sarebbe potuta rivelare fatale per la bambina.