Apple Watch in sconto su Amazon Italia, anche al prezzo più basso di sempre

Amazon Italia continua a proporre diversi dispositivi firmati Apple in promozione: oltre all’iPhone 14 da 128 GB in offerta, infatti, sul portale di e-commerce guidato da Andy Jassy si trovano anche molti Apple Watch in offerta, pure al prezzo più basso di sempre. Vediamo i migliori modelli disponibili.

Offerte Amazon su Apple Watch

Apple Watch SE (1ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport blu abisso - Regular. Fitness tracker, monitoraggio della frequenza cardiaca: 269 euro

Apple Watch SE (1ª gen.) (GPS + Cellular, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport blu abisso - Regular. Fitness tracker, monitoraggio della frequenza cardiaca: 299 euro

Apple Watch SE (1ª gen.) (GPS + Cellular, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio grigio siderale con Sport Loop color tornado/grigio. Fitness tracker, monitoraggio della frequenza cardiaca: 319 euro

Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio PRODUCT(RED) con Cinturino Sport PRODUCT(RED): 379 euro

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio azzurro con Cinturino Sport blu abisso - Regular Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua: 459 euro

Evidenziamo in particolar modo gli smartwatch Apple Watch SE GPS + Cellular da 40mm e 44mm, venduti entrambi al prezzo più basso di sempre o a pochissimi euro in più. Per tutti i modelli, invece, viene assicurata la consegna gratuita ai clienti abbonati a Prime in tempo per Natale, cosicché l’Apple Watch possa essere consegnato anche come regalo. Il pagamento, inoltre, può essere completato in più rate mensili secondo il piano proposto dalla azienda statunitense.

Ci teniamo a segnalare, infine, che queste promozioni termineranno tra 13 giorni da oggi, 9 dicembre 2022.

In giornata abbiamo anche proposto un monitor Acer Nitro da 27” in sconto.