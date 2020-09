Apple Watch SE in arrivo il 15 Settembre: non avrà l'app per l'ECG?

Con il passare delle ore si fa sempre più certa la presenza di Apple Watch SE durante il keynote che il colosso di Cupertino terrà il prossimo 15 Settembre. Il nuovo smartwatch andrà ad inaugurare una nuova lineup di prodotti indossabili, rivolti a coloro che non intendono spendere le somme richieste per gli Apple Watch classici.

Proprio la nomenclatura "SE" infatti dovrebbe essere emblematica della filosofia che accompagnerà questo nuovo smartwatch. Una filosofia già ampiamente vista con il nuovo iPhone SE 2 e che sarà estesa anche ai wearables.

Apple Watch SE, secondo quanto affermato da Jon Prosser, sarà disponibile in due varianti con cassa da 40 e 44mm. Gli utenti avranno a disposizione anche le versioni LTE, con tutte le opzioni che lo renderanno indipendente dagli iPhone e che abbiamo visto anche con i modelli "classici".

Chiaramente, al fine di contenere i costi di produzione e quindi anche per gli utenti, Apple avrebbe deciso di rimuovere alcune funzionalità. Apple Watch SE, infatti, non dovrebbe includere il display always-on che ha debuttato lo scorso anno con Apple Watch 5, ed erediterà il design dell'Apple Watch 4, mentre come chip dovrebbe essere presente sull'M9. A livello software non è nemmeno prevista l'implementazione dell'applicazione per effettuare l'elettrocardiogramma.

Nel frattempo, un nuovo rapporto pubblicato sul web sostiene che iPhone 12 Pro non includerà un display a 120Hz. L'appuntamento, per le conferme di rito, è fissato al 15 Settembre alle 19.