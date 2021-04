Apple Watch SE e monitor da gaming AOC in offerta al minimo storico su Amazon

Continuano, anche di domenica, gli sconti su Amazon per i prodotti d'elettronica ed informatica. In giornata odierna segnaliamo due minimi storici, su Apple Watch SE, nella variante con cassa da 44mm GPS + Cellular, ed un monitor da gaming a marchio AOC da 32 pollici.

Apple Watch e monitor da gaming in oferta su Amazon

Apple Watch SE (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in alluminio color oro con Sport Loop prugna: 372,80 Euro

Cassa in alluminio color oro con Sport Loop prugna: 372,80 Euro AOC Monitor Italia CU34G2/BK Monitor Gaming Curvo da 34", WQHD 3440 x 1440 a 100 Hz, HDMI, DisplayPort, FreeSync, Tempo di Risposta 1 ms, Nero/Rosso: 399 Euro

Su Apple Watch SE la consegna viene garantita a stretto giro di orologio, entro martedì 13 Aprile per coloro che effettuano l'ordine entro sei ore e sette minuti dal momento in cui stiamo scrivendo questa notizia. E' anche possibile aggiungere la protezione extra, AppleCare+, spuntando la casella e pagando un sovrapprezzo da 65 Euro, ma sempre tramite lo stesso sistema si possono anche aggiungere alimentatori, dock magnetici per la ricarica e cavi di vario tipo.

Discorso diverso per il monitor da gaming a marchio AOC, per cui l'arrivo a casa è previsto per il 7 Maggio. Probabilmente in questo caso l'elevata domanda ha spinto in avanti le previsioni.