Apple Watch SE, TV LG OLED CX ed SSD Crucial in sconto su Amazon per il weekend

Anche in questo fine settimana, Amazon propone degli sconti molto interessanti sui prodotti d'elettronica ed informatica. La piattaforma di Jeff Bezos, nello specifico, consente di portare a casa a prezzo ridotto un TV LG OLED, l'Apple Watch SE ed un SSD Crucial.

Sconti Amazon del 13 Marzo 2021

LG OLED TV AI ThinQ OLED55CX6LA.APID , Smart TV 55'', Processore α9 Gen3 con Dolby Vision IQ / Dolby Atmos, Compatibile NVIDIA G-Sync, Google Assistant e Alexa integrati, inclusa Soundbar SL5Y 2.1ch [Classe di efficienza energetica A]: 1.499 Euro

Crucial BX500 1 TB CT1000BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici: 88,38 Euro

Apple Watch SE (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio color oro con Cinturino Sport rosa sabbia: 299,99 Euro

Per quanto riguarda il TV LG CX, la consegna senza costi aggiuntivi viene garantita entro lunedì 22 marzo ai clienti Prime, ma come leggiamo nelle condizioni dell'offerta, "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto e non può essere nascosto", motivo per cui se si tratta di un regalo è consigliata la scelta di un indirizzo diverso.

Tempi più stretti per la consegna dell'SSD Crucial e dell'Apple Watch SE, entrambi in arrivo a casa martedì 16 Marzo 2021. Lo smartwatch si può anche pagare in cinque rate mensili da 60 Euro.