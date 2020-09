Apple Watch SE è finalmente ufficiale: ecco lo smartwatch low cost di Apple!

Nel corso del keynote di questo pomeriggio, subito dopo la presentazione del nuovo Apple Watch 6, il colosso di Cupertino ha svelato il modello "low cost" della linea. Si chiama Apple Watch SE ed è basato sul processore S5 della generazione dello scorso anno, ma include molte delle funzioni che arriveranno anche sul modello top di gamma 2020.

Sono confermate infatti le dimensioni da 40 e 44mm della cassa, così come i nuovi cinturini Solo Loop, Braided Solo Loop e Leather Link, oltre che le numerose colorazioni che si aggiungeranno a quelle cassiche.

A queste si aggiungono il rilevamento delle cadute e le nuove Watch Faces, oltre che il monitoraggio del sonno che debutterà con il nuovo watchOS 7, che sarà disponibile prossimamente. Presente anche la bussola e l'altimetro always-on, che compone anche la scheda tecnica di Apple Watch 6 fornendo delle informazioni accurate ed in tempo reale durante i viaggi a piedi e le sessioni di trekking.

Come dicevamo poco sopra, è basato sul processore proprietario S5, che lo rende fino a due volte più veloce rispetto alla Series 3 (che comunque resterà ancora disponibile sul mercato) per l'acquisto. Nella slide mostrata a fine presentazione non vengono invece menzionate le funzioni legate alla salute del cuore come l'ECG e soprattutto la misurazione della saturazione dell'ossigeno, che probabilmente resteranno esclusiva della Series 6. Ovviamente, si tratta di uno smartwatch pienamente swimproof, resistente anche all'acqua quindi.

Apple Watch SE, così come SE, arriverà nei negozi già questo venerdì, al prezzo di 279 Dollari per la variante GPS, ma sarà disponibile anche la variante LTE.

Confermati praticamente in toto i rumor emersi nelle scorse ore su Apple Watch SE, quindi.