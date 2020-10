Apple Watch SE: gli utenti lamentano problemi di surriscaldamento

A poche settimane dall’arrivo sul mercato, il nuovo Apple Watch SE fa già parlare di se, per un problema che sta interessando diversi utenti asiatici. In un thread aperto su Reddit, infatti, alcuni possessori dello smartwatch lamentano un eccessivo surriscaldamento.

Vari possessori dello smartwatch provenienti dalla Corea del Sud, inoltre, lamentano malfunzionamenti vari con il dispositivo, e soprattutto surriscaldamenti che provocano la comparsa di una macchia gialla in alto a destra sullo schermo.

Il problema a quanto pare insorge sia quando l’orologio viene indossato al polso che quando è sotto carica con il caricabatterie magnetico incluso nella confezione. Nel racconto un utente afferma di essersi svegliato di notte, mentre indossava l’Apple Watch SE al braccio, in quanto avvertiva uno strano calore al polso, al punto che è stato costretto a toglierlo.

Al momento non è chiaro se si tratta di un problema di natura software o hardware, visto che non è stato effettuato alcun teardown dell’unità difettosa per evitare di invalidare la garanzia. Apple ha ovviamente immediatamente proceduto con la sostituzione dell’orologio.

Alcuni utenti riferiscono che la comparsa della macchia in alto a destra potrebbe essere riconducibile ai connettori dei display presenti vicino al Taptic Engine. Resta da capire anche se il problema sia limitato solo alle unità inviate in Corea del Sud o no, ma sul forum ufficiale di Apple non sono stati aperti thread simili.