Niente Apple Watch Serie 9: al suo posto Apple Watch X per il decimo anniversario?

In occasione del decimo anniversario dell’iPhone Apple lanciò iPhone X nel 2017, celebrando la storia degli smartphone della Mela con un modello che fece un salto nella numerazione della gamma. Lo stesso potrebbe avvenire con il prossimo Apple Watch, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ma sarà così?

Il report arriva dal portale iPhoneSoft, per il quale la società di Cupertino potrebbe saltare a piè pari l'Apple Watch 9 lanciando direttamente l’Apple Watch X per i dieci anni dal debutto dello smartwatch. In aggiunta, il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato direttamente con watchOS 10; ieri, ricordiamo, Apple ha rilasciato watchOS 9.3.

Questo rumor avrebbe anche senso dati i precedenti visti con iPhone, se non fosse che la prima generazione di Apple Watch è arrivata nel 2015 sul mercato internazionale dopo il reveal a settembre 2014. In altri termini, Apple Watch X dovrebbe arrivare nel 2025. Considerato che nel 2022 abbiamo visto il lancio del nuovo Apple Watch Ultra e della linea standard Apple Watch Series 8, salvo il mancato rilascio della nona serie tra 2023 e 2024 il presunto Apple Watch X non arriverà quest’anno, bensì puntualmente per il decimo compleanno del device indossabile.

Un singolo dettaglio potrebbe corroborare in maniera minima questo rumor: secondo il rispettabile Mark Gurman di Bloomberg, la linea Apple Watch non dovrebbe vedere grandi novità nel 2023 in virtù della volontà di massimizzare le vendite dell’ultima generazione di wearable della Mela. Per questa ragione, a Cupertino potrebbero decidere di evitare il lancio di almeno una generazione per puntare su un Apple Watch X con nuovo OS e, magari, display microLED. Per il momento, il nostro consiglio resta quello di prendere queste indiscrezioni cum grano salis.